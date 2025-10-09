«Він справді чудовий боєць». Фундора — про Кіта Турмана
Поєдинок відбудеться 25 жовтня
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Чемпіон WBC у першій середній вазі Себастьян Фундора (23-1-1, 15 KO) поділився очікуваннями перед поєдинком проти колишнього чемпіона у напівсередній вазі Кіта Турмана (31-1, 23 КО), який відбудеться 25 жовтня. Слова наводить Fight Hub TV.
Не думаю, що він мій найскладніший суперник, але він — велике ім’я, дуже-дуже велике ім’я. Треба віддати йому належне, бо він справді чудовий боєць. Я мав непростих суперників на шляху до цього моменту. Не хочу називати імена, але в мене було кілька справді важких поєдинків.
Фундора розповів, яким чином прагне розібратися з Турманом.
