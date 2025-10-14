Олег Гончар

Ексчемпіон у напівсередній вазі Кіт Турман (31-1, 23 КО) прокоментував перенесення бою з чемпіоном WBC у першій середній вазі Себастьяном Фундорою (23-1-1, 15 КО) через травму суперника. Про це він розповів в інтерв’ю Boxing Scene.

«Те, що він назвав травмою, звучить як «розтягнення гомілковостопа». Я не бажаю йому серйозної шкоди, але мої травми були набагато важчими. Я виходив у ринг, коли перед боєм із Лопесом мені зробили три уколи кортизону в ліву руку, а перед поєдинком із Пак’яо — п’ять. Потім довелося робити операцію. Якщо лікар каже, що йому треба три тижні відпочинку, а бій за два — у мене є лікар, який міг би допомогти швидше». Кіт Турман

Турман засумнівався в серйозності травми Фундори, зазначивши, що не впевнений, чи справді з його рукою все гаразд і чи буде він готовий до тренувального табору за три тижні. Він також додав, що хотів би отримати більше прозорості та, можливо, вибачень.

Турман наголосив, що готовий вийти на бій одразу, проте контракт на поєдинок 25 жовтня зірвався, а він не передбачав можливості перенесення. Кіт зазначив, що, попри це, все ще хоче цього бою — протистояння молодого лева зі старим.

Менеджер Фундори раніше заявив, що Себастьян повернеться у січні 2026 року.