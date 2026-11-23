Британський боксер надважкої ваги Тайсон Ф’юрі (35-2-1, 24 КО) розповів про серйозні проблеми з психічним здоров’ям, з якими зіткнувся після перемоги над Володимиром Кличком. За словами Ф’юрі, тоді йому діагностували шизофренію та біполярний розлад. Його розповідь наводить BBC Sport.

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У листопаді 2015 року Ф’юрі переміг Кличка в поєдинку за звання об’єднаного чемпіона світу в надважкій вазі. Однак успіх на рингу не означав, що в особистому житті боксера все було гаразд. Після бою він переживав тяжкий період і, як розповів сам, боявся, що решту життя проведе в закритій лікарняній палаті.

Ф’юрі зізнався, що йому складно передати словами, наскільки болісним був той стан. Власні переживання він порівняв із пеклом наяву та зазначив, що думки про майбутнє викликали в нього сильний страх.

Словами не передати ту темряву, в якій я опинився. Це було схоже на пекло наяву. Я думав, що закінчу життя в замкненій кімнаті з м'якими стінами, і це мене страшенно лякало. Тайсон Ф'юрі британський боксер

Наступного року після перемоги над Кличком, у 2016-му, британець уперше оголосив про завершення кар’єри. Це сталося на тлі його психологічних проблем і позитивного результату допінг-тесту на кокаїн.