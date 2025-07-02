Денис Сєдашов

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО), який у січні 2025 року оголосив про завершення кар’єри, заявив, що готовий повернутися у професійний бокс лише заради одного поєдинку — реваншу з Олександром Усиком (23-0, 14 KO). Слова наводить Boxing Scene.

Знаєте, якби я повертався, то тільки заради бою з Усиком. Але я хочу чесного результату — в Англії. Тайсон Ф'юрі

Ф’юрі наголосив, що саме українець є єдиним опонентом, який мотивує його знову вийти на ринг:

Саме його я хочу. Це бій, якого я найбільше прагнув би отримати наступним. Тайсон Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі готується до повернення? Менеджер розкрив деталі.