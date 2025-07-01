Володимир Кириченко

Британський боксер надважкої ваги Гʼюї Фʼюрі (30-3, 17 КО) для Seconds Out поділився думками про реванш між чемпіоном WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі українцем Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та володарем титулу IBF британцем Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

Хотів би коротко дізнатися вашу думку щодо реваншу Олександра Усика та Даніеля Дюбуа. Бій відбудеться вже зовсім скоро. Що, на вашу думку, Дюбуа має змінити порівняно з їхнім першим поєдинком?

«Я не думаю, що він може щось змінити. Мені здається, Усик вже «прочитав» його, і все повториться знову».

Тобто, ви не бачите шансів, що Дюбуа зможе перемогти?Якщо згадати, як він розпочав бій з Ентоні Джошуа – дуже агресивно, швидко – як гадаєте, якби він вийшов так само з перших секунд зараз, чи міг би він дістати Усика?

«Ні, якщо він розпочне з місця в кар'єр – він просто швидше постраждає. Думаю, це буде легкий вечір для Усика».

Чи вірите, що після цього бою Усик може звільнити титули? Він сам заявляв, що довго в боксі не затримається. Як вважаєте, чи з’явиться найближчим часом можливість поборотися за вакантні пояси?

«Так, на 100%. Я не бачу сенсу для нього постійно перемагати одних і тих самих суперників. Не знаю, який у нього може бути наступний крок, чесно кажучи».

Нагадаємо, перший поєдинок відбувся у серпні 2023 року, тоді Усик нокаутував британця у 9-му раунді.

Реванш між Усиком та Дюбуа відбудеться 19 липня у Лондоні.

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