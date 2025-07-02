Медіасервіс MEGOGO здобув права на показ в Україні вечора боксу в Лондоні, головною подією якого буде бій-реванш Олександр Усик – Даніель Дюбуа за титул абсолютного чемпіона у надважкій вазі.

Поєдинок відбудеться в ніч з 19-го на 20 липня на легендарній арені Вемблі. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі – пояси WBC, WBO, WBA та IBO, якими володіє Усик, а також титул за версією IBF Даніеля Дюбуа.

MEGOGO покаже в Україні поєдинок Усик – Дюбуа 2 та весь файткард вечора за передплатами «Оптимальна», «Спорт», «Максимальна» і «MEGOPACK XL».

Володимир Кобельков прокоментує головний поєдинок вечора з місця подій на Вемблі. Трансляція вже традиційно буде доступна в підрозділі «Єдиноборства» в розділі «Спорт», на каналі «MEGOGO Гонг», а також на окремому поп-ап каналі в розділі «Телебачення», який з’явиться на сервісі в день події.

Вечір боксу стартуватиме з прелімів орієнтовно о 19:00 за київським часом. Мейнкард розпочнеться приблизно о 20:30, його відкриватиме бій українських надважковаговиків – Андрій Новицький захищатиме титул чемпіона WBC International в поєдинку проти Владислава Сіренка.

Наступним у ринг вийде український боксер напівважкої ваги Даніель Лапін, який проведе бій за титули IBF та WBA Continental проти британця Льюїса Едмонсона.

Головний бій розпочнеться близько о 23:30. Вечір боксу завершиться до 01:00 за Києвом (23:00 за місцевим часом) згідно з регламентом Вемблі.

Під час студії MEGOGO, як і в межах трансляції DAZN, очікуються регулярні інтеграції з українською платформою Ready to Fight, що додадуть поглиблену аналітику для вболівальників боксу з усього світу.

Нагадаємо, MEGOGO також транслював перший бій Усика та Дюбуа, що відбувся у серпні 2023 року у Вроцлаві. Тоді Олександр переміг нокаутом у дев’ятому раунді та зберіг свої титули WBO, WBA, IBO та IBF.

Попередній поєдинок-реванш Олександра Усика проти Тайсона Ф’юрі став найпопулярнішою спортивною подією на MEGOGO за кількістю переглядів у 2024 році.