Ф’юрі назвав альтернативного суперника, якщо бій з Усиком не вдасться організувати
Циганський король готує запасний план — поєдинок з іншим зірковим британцем
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) в коментарі ESPN UK заявив, що готовий повернутися у ринг заради гучного поєдинку з Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO), якщо не вдасться домовитися про бій із Олександром Усиком (23-0, 14 КО).
Якщо я не отримаю бій з Усиком, тоді це має бути найбільший британський бій — з Джошуа. Він побив би всі рекорди: за годину на Вемблі продали б 100 тисяч квитків. Думаю, це можливо, якщо я вирішу повернутися і ми укладемо угоду.
Ф’юрі дав пораду Дюбуа перед реваншем з Усиком.