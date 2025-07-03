Ф’юрі дав пораду Дюбуа перед реваншем з Усиком
Тайсон нагадав, як Даніель приклався про корпусу українця
близько 1 години тому
Фото: Queensberry Promotions
Колишній чемпіон світу Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) дав пораду Даніелю Дюбуа (22-2, 21 KO) перед другим поєдинком з Олександром Усиком (23-0, 14 KO). Слова британця наводить vringe.com:
Нокаутувати його. Хоча я так не сказав би, бо це в Англії, це його шоу. Тож просто зроби найкраще, на що здатний. Ось і все. Він сильно струснув його ударом по корпусу у минулому, відправив на підлогу. Може, він зможе це зробити знову.
Нагадаємо, що Ф’юрі викликав Усика на третій бій.