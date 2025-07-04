«Його будуть трахати». Ф'юрі пограв з секс-лялькою, на яку надягнув маску Усика
Скандальний британець вирішив зачепити Олександра
близько 2 годин тому
Тайсона Ф’юрі / Фото - Sky Sports
Колишній чемпіон світу у надважкому дивізіоні британець Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) повідомив, що готується до поєдинку проти володаря титулів WBC, WBO, WBA та IBO українця Олександра Усика (23-0, 14 КО).
Він виклав відео з секс-лялькою, на яку надягнув маску українця.
«У мене є маленький Усик. Я готуюся до нашого бою у квітні 2026 року. А поки його будуть трахати».
Раніше Тайсон викликав Олександра на бій 18 квітня 2026 року на стадіоні Вемблі. Усик двічі здолав Ф’юрі – у травні 2024 року переміг роздільним рішенням суддів, у грудні – одноголосним.
Нагадаємо, Олександр 19 липня проведе реванш з Даніелем Дюбуа.
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