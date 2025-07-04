Ф'юрі оцінив шанси Джошуа та Джейка Пола у потенційному поєдинку
Циганський король заявив, що бій був би дуже цікавим і непередбачуваним
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
36-річний колишній чемпіон світу Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) не зміг назвати фаворита у можливому поєдинку між своїм співвітчизником Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) та популярним американським боксером і блогером Джейком Полом (12-1, 7 КО). Цитує Bloody Elbow.
Мені здається, що це був би крутий бій. Тут усе 50 на 50.
Стало відомо, коли Джейк Пол та Джошуа можуть провести поєдинок.
Нагадаємо, свій останній бій Джейк Пол провів 29 червня в Анахаймі (США).