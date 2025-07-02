Тайсон Ф'юрі приняв рішення повернутися у бокс
Циганський король має намір це зробити у 2026 році
20 хвилин тому
Голова Генерального управління розваг Саудівської Аравії Туркі аль аш-Шейх повідомив, що ексчемпіон світу Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) планує повернення у професійний бокс у 2026 році.
Циганський король повертається! Я поговорив із Тайсоном, і він пообіцяв провести бій у Ер-Ріяді в 2026 році. Є на що чекати.
Нагадаємо, у січні цього року Ф’юрі оголосив про завершення кар’єри.
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