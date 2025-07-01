Скандальний ютубер та боксер Джейк Пол (12-1, 7 КО) після перемоги над Хуліо Сезаром Чавесом-молодшим (54-7-1, 34 КО) для Most Valuable Promotions заявив про бажання провести бій проти колишнього чемпіона світу у надважкому дивізіоні британця Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO).

«Я, звичайно, не надважковаговик, але все одно прийму цей виклик. Подивіться на Деонтея Вайлдера, він перемагав цих хлопців, маючи вагу 215 фунтів (97,5 кг – прим.). Звісно, у нього зріст близько 6 футів 6 дюймів (близько 198 см – прим.), але все можливо. Мені подобається цей виклик.

Я думаю, що люди просто хочуть побачити мою поразку. Поєдинок проти Ентоні Джошуа – це божевільний бій, але я хочу цього виклику. Ми обмінювалися повідомленнями, він хоче, щоб це сталося. Він дзвонив мені. Схоже, є дуже велика ймовірність, що цей бій відбудеться наступного року».