Володимир Кириченко

Британський боксер надважкого дивізіону Гʼюї Фʼюрі (30-3, 17 КО) проведе наступний поєдинок проти бельгійця Міхаеля Піроттона (10-1, 4 КО).

Бій відбудеться 28 червня в Халлі, Велика Британія. Про це повідомляє boxingnewsonline.net.

Зазначимо, що 30-річний Ф'юрі проведе п'ятий бій за 14 місяців після трьох років без поєдинків з жовтня 2021 року по квітень 2024 року.

Гʼюї – це двоюрідний брат Тайсона Ф'юрі.

Нагадаємо, Циганський король та його співвітчизник Ентоні Джошуа домовилися про бій на Вемблі у Лондоні.