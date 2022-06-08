Гарсія: «Наступний, з ким я хочу бій, це Джервонта Девіс»
Проспект легкої ваги Райан Гарсія (22-0, 18 KO) впевнений у перемозі над Хав'єром Фортуною (37-3-1, 26 KO) й потім планує побитися з чемпіоном WBA World Джервонтой Девісом (27-0, 25 КО).
«Було кілька речей поза мого контролю, і вони заважали мені бути активним. Зараз справи йдуть набагато краще, і в майбутньому чекаю багато великих боїв. Я відчуваю себе добре і готовий до роботи.
Наступний, з ким я хочу бій, це Джервонта Девіс. Знаю, що він є хорошим бійцем, але і я теж. Хто б не виграв наш бій, він стане новим обличчям сучасного боксу.
Я хочу скористатися кожною можливістю, яка дасть шанс влаштувати великі бої. Наші команди можуть дійти згоди, але умови повинні бути справедливими. Не будь жадібним, будь твердим і справедливим. Давайте зробимо це».
Нагадаємо, бій Гарсії і Фортуни відбудеться 16-го липня в Лос-Анджелесі.
Відзначимо, раніше промоутер Гарсії Оскар де ла Хойя
заявив, що готовий організувати бій Райана з Девісом.
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