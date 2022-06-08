Гарсія: «Наступний, з ким я хочу бій, це Джервонта Девіс»

Райан Гарсія / Фото: boxingnews24.com

Проспект легкої ваги Райан Гарсія (22-0, 18 KO) впевнений у перемозі над Хав'єром Фортуною (37-3-1, 26 KO) й потім планує побитися з чемпіоном WBA World Джервонтой Девісом (27-0, 25 КО).

Наступний, з ким я хочу бій, це Джервонта Девіс. Знаю, що він є хорошим бійцем, але і я теж. Хто б не виграв наш бій, він стане новим обличчям сучасного боксу.

Я хочу скористатися кожною можливістю, яка дасть шанс влаштувати великі бої. Наші команди можуть дійти згоди, але умови повинні бути справедливими. Не будь жадібним, будь твердим і справедливим. Давайте зробимо це».