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Гарсія: «Наступний, з ким я хочу бій, це Джервонта Девіс»

Райан думає, що легко переступить через Фортуну
Бокс Професійний бокс
10:45
Гарсія: «Наступний, з ким я хочу бій, це Джервонта Девіс»
Райан Гарсія / Фото: boxingnews24.com

Проспект легкої ваги Райан Гарсія (22-0, 18 KO) впевнений у перемозі над Хав'єром Фортуною (37-3-1, 26 KO) й потім планує побитися з чемпіоном WBA World Джервонтой Девісом (27-0, 25 КО).

«Було кілька речей поза мого контролю, і вони заважали мені бути активним. Зараз справи йдуть набагато краще, і в майбутньому чекаю багато великих боїв. Я відчуваю себе добре і готовий до роботи.

Наступний, з ким я хочу бій, це Джервонта Девіс. Знаю, що він є хорошим бійцем, але і я теж. Хто б не виграв наш бій, він стане новим обличчям сучасного боксу.

Я хочу скористатися кожною можливістю, яка дасть шанс влаштувати великі бої. Наші команди можуть дійти згоди, але умови повинні бути справедливими. Не будь жадібним, будь твердим і справедливим. Давайте зробимо це».

Нагадаємо, бій Гарсії і Фортуни відбудеться 16-го липня в Лос-Анджелесі.

Відзначимо, раніше промоутер Гарсії Оскар де ла Хойя заявив, що готовий організувати бій Райана з Девісом.


Карен Агабекян
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Джервонта Девіс Райан Гарсія

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