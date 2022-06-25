Головкін: «Альварес назвав мене засранцем? Можу сказати, що він миша руда, що він півень »

Чемпіон світу не розуміє, навіщо суперник почав обзиватися

Чемпіон світу з версіями IBF і WBA в середній вазі Геннадій Головкін ( 42 - 1 - 1, 37 KO ) зізнався, що навіть не зрозумів, що Сауль Альварес ( 57 - 2 - 2, 39 КО ) обізвав його засранцем:

Якщо чесно, я цього не чув. Це він де, на прес-конференції? Я просто цього не зрозумів. Перекладач мені не переклав. Це точно не прикрашає його в першу чергу. Можна сказати багато гидкого. Що я можу сказати? Те, що він миша руда, що він півень. Що йому сказати? Це, знову ж таки, буде показувати мою сторону.

Ви вважаєте, він спробував зробити це, щоб продати бій, або ви вважаєте у нього щось особисте до вас через два бої?

Я не знаю, що він намагається. Те, як він поводиться, в яку гру він збирається грати, засуджувати його, думати про нього — я цього не роблю. Тобто я не думаю про нього. Я його навіть не слухаю, що він там говорить. Я просто подивився, він якийсь, скажімо так... щось намагається.

Третій поєдинок між Канело і GGG відбудеться 17 вересня на T-Mobile Arena в Лас-Вегасі.