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Леви незворушні. Альварес і Головкін вперше зустрілися віч-на-віч перед третім поєдинком

Зоряний мегафайт відбудеться 17 вересня в Лас-Вегасі
Бокс Професійний бокс
08:24
Леви незворушні. Альварес і Головкін вперше зустрілися віч-на-віч перед третім поєдинком
Альварес та Головкін / Фото - BBC
Абсолютний чемпіон світу у другому середньому дивізіоні мексиканець Сауль Альварес (57-2-2, 39 КО) та володар титулу IBF в середній вазі Геннадій Головкін (42-1-1, 37 КО) провели дебютну битву поглядів перед третім поєдинком.

Зустріч боксерів відбулася на прес-конференції, яка була присвячена їх майбутньому бою.

Боксери зійшлися на сцені перед початком заходу, а потім і після його завершення. Обидва спортсмени виглядали дуже напруженими під час стердауна, але при цьому не промовили ні слова.


Нагадаємо, попередні два бої Альвареса і Головкіна завершилися нічиєю і перемогою мексиканця за очками з мінімальною перевагою. Причому обидва рази зірки боксу змагалися в середньому дивізіоні. Третій поєдинок відбудеться вже в суперсередній вазі.

Третій поєдинок між Канело і GGG відбудеться 17 вересня на T-Mobile Arena в Лас-Вегасі, США. Вже стали відомі гонорари боксерів.



Володимир Кириченко
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Геннадій Головкін Сауль Альварес

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