Стало відомо скільки зароблять Головкін і Альварес за третій бій
Леви незворушні. Альварес і Головкін вперше зустрілися віч-на-віч перед третім поєдинком
Зоряний мегафайт відбудеться 17 вересня в Лас-Вегасі
08:24
Альварес та Головкін / Фото - BBCАбсолютний чемпіон світу у другому середньому дивізіоні мексиканець Сауль Альварес (57-2-2, 39 КО) та володар титулу IBF в середній вазі Геннадій Головкін (42-1-1, 37 КО) провели дебютну битву поглядів перед третім поєдинком.
Зустріч боксерів відбулася на прес-конференції, яка була присвячена їх майбутньому бою.
Боксери зійшлися на сцені перед початком заходу, а потім і після його завершення. Обидва спортсмени виглядали дуже напруженими під час стердауна, але при цьому не промовили ні слова.
Нагадаємо, попередні два бої Альвареса і Головкіна завершилися нічиєю і перемогою мексиканця за очками з мінімальною перевагою. Причому обидва рази зірки боксу змагалися в середньому дивізіоні. Третій поєдинок відбудеться вже в суперсередній вазі.
Третій поєдинок між Канело і GGG відбудеться 17 вересня на T-Mobile Arena в Лас-Вегасі, США. Вже стали відомі гонорари боксерів.
Коментарі 0