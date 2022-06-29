Головкін – про вчинки Альвареса: «Це клоунська поведінка»

GGG заявив, що несе відповідальність за свої висловлювання щодо Канело

Володар титулів WBA і IBF в середній вазі Геннадій Головкін (42-1-1, 37 KO) в інтерв'ю Yahoo Sports заявив, що несе відповідальність за свої висловлювання на адресу абсолютного чемпіона світу в другому середньому дивізіоні Сауля Альвареса (57-2-2, 39 KO).

«Я не відмовляюся від своїх слів. Я несу повну відповідальність за все, що сказав. Але ми не говоримо про домисли. Ми говоримо про реальні факти. Це Канело здав позитивний тест над допінг, він намагається знайти виправдання і звинуватити інших. Я б сказав, що це клоунське поведінку. Можливо, в його команді кажуть, що якщо один, два або три рази провалити допінг - тест, то це не вважається. Ймовірно, мене це засмучує тому, що я не є членом їхнього клубу».

Поєдинок між Канело і GGG відбудеться на T-Mobile Arena в Лас-Вегасі, США. Вже відомі гонорари боксерів.