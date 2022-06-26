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Головкін: «Я знав, що реваншу Альварес – Бівол не буде»

GGG заявив, що не переживав про долю третього бою з Канело
Бокс Професійний бокс
19:45
Головкін: «Я знав, що реваншу Альварес – Бівол не буде»

Володар титулів WBA / IBF в середньому дивізіоні Геннадій Головкін (42-1-1, 37 KO) в інтерв'ю SecondsOut заявив, що не переживав про долю третього бою з абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі Саулем Альваресом (57-2-2, 39 KO), так як знав, що Канело не братиме негайний реванш у власника титулу WBA в напівважкій дивізіоні Дмитра Бівола (19-0, 11 KO).

«Хочу розчарувати вас: я не дивився бій Канело – Бівол. Я просто знав трохи більше деталей. Я знав, що їх реваншу не буде. Чому я не дивився поєдинок? Я був на турнірі. Не має сенсу. Я не бачив цього бою.

Я не можу вам сказати, що Канело чекав. Звичайно, є питання, де він був раніше. Навіть не знаю, як відповісти. Але цей бій стався зараз, значить, прийшов час. Особистого тут нічого немає, це черговий бій. Я взагалі не думаю про Канело, не знаю, як він вважає.

Ми зараз спробуємо відбоксировать у другій середній вазі. Подивимося, як буде. Важко сказати, чи залишуся я там».

Дмитро Бивол захистив титул WBA в напівважкій вазі в бою з Саулем Альваресом.

Поєдинок між Канело і GGG відбудеться на T-Mobile Arena в Лас-Вегасі, США. уже відомі гонорари боксерів.

Рене Тер Велде
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Теги

Дмитро Бивол Геннадій Головкін Сауль Альварес

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