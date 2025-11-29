Колишній чемпіон світу мурат гассієв (32-2, 25 KO) зізнався, що поки не має віри у реванш з лідером хевівейту Олександром Усиком (24-0, 15 KO). Бійця цитує fightnews.info:

Дуже багато часу минуло з 2018 року, він став кращим, Бокс змінився, з'явилося багато молодих хлопців. Мені здається, що з ним не потрібно боксувати, а треба йти у бійку. Багато хто намагався, але ні в кого не вийшло. Шанс перемогти має кожен, але на сьогоднішній день ні в кого це не вийшло.

Чи вірю я, що у нас колись буде реванш? Не знаю. Зараз ми знаходимося на різних позиціях, він поки що недосяжний. Зараз робимо все можливе, щоб підібратися до топів, чемпіонських титулів, а там уже бог розсудить.