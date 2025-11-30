Гени не допомогли — син Пак'яо провалив свій дебют в професійному боксі
Син легендарного Менні провів 4 раунди, але не переконав
близько 2 годин тому
У со-головному бою шоу в Темекулі (США) син легендарного Менні Пак'яо, 24-річний Еммануель Пак'яо-молодший (0-0-1), дебютував у профі.
Суперником Пак'яо-молодшого став американець Брендан Лаллі (0-0-1). Для обох боксерів це був дебют в професіоналах.
Філіппінець мав перевагу в швидкості та ногах, але часто зажимався у канатах і переживав атаки за блоком. Лаллі, повільний слеггер, нав'язав силовий бокс тоннажем і характером, нейтралізувавши мобільність суперника.
Пак'яо-молодший виглядав непогано лише в епізодах, де він працював правими боковими та апперкотами в інфайтингу. Але американець домінував у клінчі, перебиваючи фаворита.
Судді після чотирьох раундів дали нічию: 39-37 — Пак'яо та двічі 38-38.
Нагадаємо, раніше Василь Ломаченко вперше відреагував на інформацію про бій з Пак’яо.
Поділитись