«У нього руки з каменю». Раян Гарсія зробив прогноз на бій Пак'яо – Ромеро
Зірковий американець не має ніяких сумнівів щодо переможця
32 хвилини тому
Раян Гарсія / Фото - DAZN
Скандальний американський боксер Раян Гарсія (24-2, 20 КО) для The Ring поділився думками про бій колишнього чемпіона світу у восьми вагових категоріях Менні Пак’яо (62-8-3, 39 KO) з володаем титулу WBA у напівсередньому дивізіоні Роландо Ромеро (17-2, 13 KO).
«Роллі дуже незручний суперник і має величезну силу. У нього руки з каменю, і я це не кажу просто так.
Сила тяжка, ударна. Не різка, а саме важка. Чи думаю я, що Пак’яо переможе? 100%».
Нагадаємо, Менні має намір повернутися в ринг 24 січня.
Раніше Раян Гарсія захотів забрати титул у колишнього суперника Пак’яо.