Скандальний американський боксер Раян Гарсія (24-2, 20 КО) для The Ring поділився думками про бій колишнього чемпіона світу у восьми вагових категоріях Менні Пак’яо (62-8-3, 39 KO) з володаем титулу WBA у напівсередньому дивізіоні Роландо Ромеро (17-2, 13 KO).

«Роллі дуже незручний суперник і має величезну силу. У нього руки з каменю, і я це не кажу просто так.

Сила тяжка, ударна. Не різка, а саме важка. Чи думаю я, що Пак’яо переможе? 100%».