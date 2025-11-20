Раян Гарсія анонсував поєдинок проти кривдника Пак'яо
Скандальний американець – в кроці від титулу чемпіона світу
1 день тому
Американський боксер напівсереднього дивізіону Раян Гарсія (24-2, 20 КО) опублікував відеоролик, на якому, як заявив, підписав контракт на бій проти володаря титулу WBC Маріо Барріоса (29-2-2, 18 КО).
«Я зараз дуже втомлений. Це був довгий день, але я обіцяв вам, що покажу це відео.
Оголошення про наступний бій. Ось контракт, як я і обіцяв вам. Ми дійшли до останньої сторінки. Бум, ось і все. Підписано.
Я буду битися за справжній чемпіонський пояс WBC проти Маріо Барріоса 21 лютого. Готуйтеся, бо я йду».
Єдиний свій бій у напівсередній вазі Раян програв – американцю Роландо Ромеро. Це перемога принесла Ромеро регулярний титул WBA, згодом боксера підвищили до статусу повноцінного чемпіона.
Барріос свої два останні поєдинки завершив унічию, зокрема – проти 46-річного Менні Пакʼяо.
Раніше Гарсія викликав на бій британця Конора Бенна.