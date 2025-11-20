Американський боксер напівсереднього дивізіону Раян Гарсія (24-2, 20 КО) опублікував відеоролик, на якому, як заявив, підписав контракт на бій проти володаря титулу WBC Маріо Барріоса (29-2-2, 18 КО).

«Я зараз дуже втомлений. Це був довгий день, але я обіцяв вам, що покажу це відео.

Оголошення про наступний бій. Ось контракт, як я і обіцяв вам. Ми дійшли до останньої сторінки. Бум, ось і все. Підписано.

Я буду битися за справжній чемпіонський пояс WBC проти Маріо Барріоса 21 лютого. Готуйтеся, бо я йду».