Едді Гірн, промоутер олімпійського чемпіона Токіо-2020 Енді Круса (6-0, 3 КО), для Fight Hub TV поділився планами свого клієнта після перемоги над японцем Хіронорі Мішіро (17-2-1, 6 КО) в елімінаторі IBF у легкому дивізіоні.

«Тепер він є обов'язковим претендентом. Очевидно, що Мураталлу підвищили до чемпіона. Тож нам потрібно подивитися, які у нього плани.

Я не думаю, що Реймонд вже визначився з датою, але йому можуть дати певний період, протягом якого він зможе провести добровільний захист титулу. Однією з причин, чому ми хотіли скористатися цією нагодою, є те, що ми знаємо, що IBF дотримуватиметься своїх правил, а це дуже важливо для нас, коли йдеться про Енді Круса.

Якби він був обов'язковим претендентом для іншої організації, ми б мали справу з тим, що іноді правила не такі суворі, як у IBF. Тому, враховуючи підвищення Мураталли, ми вважаємо, що він повинен негайно битися зі своїм обов'язковим претендентом, і ми хотіли б, щоб це було наказано.

Якщо він все-таки проведе (добровільний) захист, це буде один захист, а ми тим часом теж будемо битися. Але ви знаєте, що це неминуче, і це було однією з привабливих рис цього фінального елімінатора».