У команді олімпійського чемпіона радіють завершенню кар'єри Ломаченком
Кубинець є претендентом на пояс IBF
близько 3 годин тому
Представник промоутерської компанії Matchroom Boxing Френк Сміт поділився думками про наступні кроки олімпійського чемпіона Токіо-2020 Енді Круса (5-0, 2 КО) після рішення українця Василя Ломаченка (18-3, 12 КО) завершити кар’єру.
Цитує Сміта boxingscene.com.
«Енді Крус знаходиться в чудовій позиції. 14 червня він битиметься в елімінаторі, а потім стане обов'язковим претендентом, залежно від того, що вирішать щодо тимчасового чемпіона. Я думаю, що його підвищать до повного чемпіона, а потім, сподіваємося, влаштують бій за титул. Тож Енді Крус знаходиться в чудовій позиції.
Будьмо чесними: єдиний спосіб, у який хтось вирішить битися з Енді Крусом, – це якщо його зобов'яжуть це зробити, тому я радий, що ми домоглися для нього такого становища, і з нетерпінням чекаю на те, що принесе йому майбутнє».
Найімовірніше, новим володарем титулу IBF стане нинішній тимчасовий чемпіон Реймонд Мураталла.
Зазначимо, Крус проведе претендентський бій IBF проти Хіронорі Мішіро 14 червня.
Нагадаємо, що 5 червня Ломаченко офіційно оголосив про завершення кар'єри. У травні минулого року українець достроково переміг Камбососа у своєму останньому бою, завоювавши титул IBF у легкій вазі.