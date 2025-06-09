У команді олімпійського чемпіона радіють завершенню кар'єри Ломаченком

Представник промоутерської компанії Matchroom Boxing Френк Сміт поділився думками про наступні кроки олімпійського чемпіона Токіо-2020 Енді Круса (5-0, 2 КО) після рішення українця Василя Ломаченка (18-3, 12 КО) завершити кар’єру.

Цитує Сміта boxingscene.com.

«Енді Крус знаходиться в чудовій позиції. 14 червня він битиметься в елімінаторі, а потім стане обов'язковим претендентом, залежно від того, що вирішать щодо тимчасового чемпіона. Я думаю, що його підвищать до повного чемпіона, а потім, сподіваємося, влаштують бій за титул. Тож Енді Крус знаходиться в чудовій позиції.

Будьмо чесними: єдиний спосіб, у який хтось вирішить битися з Енді Крусом, – це якщо його зобов'яжуть це зробити, тому я радий, що ми домоглися для нього такого становища, і з нетерпінням чекаю на те, що принесе йому майбутнє».