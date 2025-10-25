Володимир Кириченко

World Boxing офіційно оголосила, хто буде боротися за посаду президента організації на третьому щорічному конгресі в Римі 23 листопада 2025 року. Про це повідомляє прес-служба World Boxing.

Кандидатами є колишній чемпіон світу у середній вазі Геннадій Головкін, що нині є президентом НОК Казахстану і очолює Олімпійську комісію при World Boxing, а також президент Грецької боксерської федерації Маріоліс Харілаос.

Перший президент нового керівного органу аматорського боксу Борис ван дер Ворст не буде балотуватися на другий термін.

Повідомлялося, що третім кандидатом мав стати колишній чемпіон у надважкій вазі Володимир Кличко, але той відмовився від боротьби – за словами Zeus Files, причиною стало те, що Головкін зберіг підтримку МОК.

Раніше відомий американець Раян Гарсія заявив, що Головкін не гідний місця в Залі боксерської слави.