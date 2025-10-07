Олег Гончар

Американський боксер напівсередньої ваги Раян Гарсія (24-2, 20 КО) висловив сумніви щодо включення колишнього чемпіона світу в середній вазі та чинного президента НОК Казахстану Геннадія Головкіна (42-2-1, 37 КО) до Міжнародної зали боксерської слави. Про це він заявив в інтерв’ю InsideRingShow.

«По-перше, у Головкіна ніколи не було справді великих перемог. Кого він узагалі перемагав?». Раян Гарсія

Гарсія визнав, що Головкін тривалий час був суперзіркою боксу, але цього недостатньо для Залу слави, оскільки він не мав неймовірних досягнень.

Нагадаємо, Головкін має стати наступним главою World Boxing.