Олег Гончар

Міжнародна боксерська федерація (IBF) офіційно запросила росіянина Павла Сілягіна (16-0-1, 7 КО) провести бій за вакантний титул чемпіона у другій середній вазі проти Ослейса Іглесіаса (14-0, 13 КО), передає BoxingScene.

Обидві сторони мають три дні, щоб прийняти або відхилити запрошення до переговорів.

Сілягін посідає сьоме місце в рейтингу IBF. До нього звернулися після того, як від бою з різних причин відмовилися Трой Вільямсон, Хамза Шіраз, Хайме Мунгія та Сауль Альварес.

Титул чемпіона IBF у другій середній вазі став вакантним після того, як Теренс Кроуфорд оголосив про завершення кар’єри у грудні 2025 року.

Сілягін востаннє він бився влітку 2025-го. Іглесіас вважається одним з найнебезпечніших панчерів дивізіону і проти нього Сілягіну не дають багато шансів.