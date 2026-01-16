IBF несподівано зробила росіянина претендентом на титул
Росіянин знаходиться лише на сьомому місці в рейтингу
близько 1 години тому
Міжнародна боксерська федерація (IBF) офіційно запросила росіянина Павла Сілягіна (16-0-1, 7 КО) провести бій за вакантний титул чемпіона у другій середній вазі проти Ослейса Іглесіаса (14-0, 13 КО), передає BoxingScene.
Обидві сторони мають три дні, щоб прийняти або відхилити запрошення до переговорів.
Сілягін посідає сьоме місце в рейтингу IBF. До нього звернулися після того, як від бою з різних причин відмовилися Трой Вільямсон, Хамза Шіраз, Хайме Мунгія та Сауль Альварес.
Титул чемпіона IBF у другій середній вазі став вакантним після того, як Теренс Кроуфорд оголосив про завершення кар’єри у грудні 2025 року.
Сілягін востаннє він бився влітку 2025-го. Іглесіас вважається одним з найнебезпечніших панчерів дивізіону і проти нього Сілягіну не дають багато шансів.
