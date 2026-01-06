Денис Сєдашов

29-річний мексиканський боксер Хайме Мунгія (45-2, 35 КО) відмовився від поєдинку проти кубинця Ослейса Іглесіаса (14-0, 13 КО) за вакантний титул IBF у другій середній вазі. Повідомляє The Ring.

Міжнародна боксерська федерація звернулася до колишнього абсолютного чемпіона світу Сауля Альвареса (63-3-2, 39 KO), однак мексиканець відхилив пропозицію, пояснивши це відновленням після операції на лікті, яку йому зробили у жовтні.

Після відмови Альвареса IBF запропонувала титульний бій Хайме Мунгії, але і він вирішив не приймати виклик та не виходити на поєдинок з Іглесіасом.