Денис Сєдашов

Мексиканський боксер Сауль Альварес (63-3-2, 39 KO) не зможе взяти участь у поєдинку за вакантний титул IBF через відновлення після операції. Слова наводить Bloody Elbow.

Титул став вільним після недавнього завершення кар’єри непереможного Теренса Кроуфорда.

Раніше IBF уточнювала у Альвареса та непереможного кубинця Ослейса Іглесіаса (14-0, 13 КО), їхню готовність до бою, однак через операцію на лікті після поразки від Кроуфорда в вересні 2025 року Альварес змушений пропустити поєдинок.

Це означає, що Іглесіас може претендувати на титул без бою з Канело.

Нагадаємо, Альварес вперше за багато років вилетів з Топ-10 P4P.