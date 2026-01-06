Олег Гончар

Мексиканський боксер другої середньої ваги Хайме Мунгія (45-2, 35 КО) отримав пропозицію від IBF провести бій проти кубинця Ослейса Іглесіаса (14-0, 13 КО) за вакантний титул чемпіона світу. Обидві сторони мають три дні на відповідь з моменту отримання пропозиції. Якщо обидва погодяться — розпочнеться період переговорів.

Раніше той самий бій пропонували Саулю Альваресу, але Канело відмовився через операцію на лікті.

Титул став вакантним після завершення кар’єри Теренсом Кроуфордом. Іглесіас же завоював статус обов’язкового претендента, перемігши росіянина Володимира Шишкіна.

29-річний Мунгія останній бій провів 4 травня, здолавши француза Бруно Сураче (26-1-2, 5 КО). Після поєдинку проба А виявила метаболіти тестостерону, але боксер довів, що це через забруднену легальну речовину.

