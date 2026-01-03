Мунгія може повернутися в ринг навесні 2026 року
Мексиканський боксер близький до повернення у ринг
близько 1 години тому
Мексиканський боксер Хайме Мунгія (45-2, 35 КО) може повернутися в ринг уже навесні 2026 року. Про це повідомляє журналіст та інсайдер Фернандо Сабатіні.
За його інформацією, камбек бійця попередньо планують на квітень. Спочатку повернення Мунгії розглядали на січень, однак згодом дати були переглянуті.
Раніше мексиканець опинився в центрі допінгового скандалу після перемоги в реванші над Бруно Сураче (26-1-2, 5 KO).
