Денис Сєдашов

Мексиканський боксер Хайме Мунгія (45-2, 35 КО) може повернутися в ринг уже навесні 2026 року. Про це повідомляє журналіст та інсайдер Фернандо Сабатіні.

За його інформацією, камбек бійця попередньо планують на квітень. Спочатку повернення Мунгії розглядали на січень, однак згодом дати були переглянуті.

JAIME MUNGUÍA 🇲🇽



Me informaron que tenían planeado el regreso del mexicano para el mes de enero, pero atrasaron la fecha y podría volver a combatir en abril.



Teniendo en cuenta el retiro de Terence Crawford, quizás intenten conseguir una eliminatoria mundialista. https://t.co/5zSGQEFbZI pic.twitter.com/HW6q2ONCRF — Fernando Sabatini (@FerSabatiniBox) January 2, 2026

Раніше мексиканець опинився в центрі допінгового скандалу після перемоги в реванші над Бруно Сураче (26-1-2, 5 KO).