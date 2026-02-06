Олег Гончар

Олімпійська чемпіонка Парижа-2024 з боксу Іман Хеліф публічно звернулася до президента США Дональд Трамп на тлі дискусій щодо її статевої приналежності. Слова спортсменки наводить L'Équipe.

Хеліф заявила, що не розуміє мотивації подібних заяв Трампа і наголосила, що ніколи не просила уваги до свого приватного життя. За словами боксерки, її виховували як дівчину, вона виросла дівчиною і завжди була такою для людей у своєму селі.

Хеліф підкреслила, що поважає Трампа як президента, але вважає неприпустимим спотворення фактів.

«Я не трансгендер, я дівчина. Молода арабка та мусульманка, боксерка. Я працюю, щоб ви могли приїхати і вручити мені медаль на п’єдесталі в Лос-Анджелесі». Іман Хеліф

Скандал виник під час Олімпіади-2024 після поєдинку 1/8 фіналу, в якому Хеліф перемогла Анджелу Каріні. Суперниця відмовилася продовжувати бій після першого пропущеного удару, після чого почалися публічні обговорення статі алжирської спортсменки, зокрема з боку Трампа. Чинний президент США під час предвибоної кампанії використав образ боксерки у бортьбі з трансгендерами в спорті.

Наступні літні Олімпійські ігри відбудуться у липні 2028 року в Лос-Анджелесі.

