Олег Гончар

Алжирська боксерка Іман Хеліф (9-0, 2 КО), яка стала олімпійською чемпіонкою 2024 року, припинила займатися боксом після гендерного скандалу. Про це повідомляє Le Parisien із посиланням на ексменажера спортсменки Нассера Єсфаха.

За словами Єсфаха, після Ігор у Парижі, де Хеліф опинилася в центрі суперечок через гендерні тести, вона не відновлювала тренування і не виступала. Клуб, у якому вона готувалася, не зміг запропонувати їй професійний контракт. Хеліф провела один бій у Сінгапурі, але для підписання контракту потрібно було провести ще чотири поєдинки, що не вдалося через розбіжності.

Нагадаємо, раніше Хеліф планувала брати участь в Олімпійських іграх-2028 у Лос-Анджелесі.