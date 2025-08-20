Олімпійська чемпіонка Іман Хеліф завершила кар’єру через гендерний скандал
Хеліф не відновлювала тренування після Олімпіади та залишилася без професійної угоди
близько 1 години тому
Алжирська боксерка Іман Хеліф (9-0, 2 КО), яка стала олімпійською чемпіонкою 2024 року, припинила займатися боксом після гендерного скандалу. Про це повідомляє Le Parisien із посиланням на ексменажера спортсменки Нассера Єсфаха.
За словами Єсфаха, після Ігор у Парижі, де Хеліф опинилася в центрі суперечок через гендерні тести, вона не відновлювала тренування і не виступала. Клуб, у якому вона готувалася, не зміг запропонувати їй професійний контракт. Хеліф провела один бій у Сінгапурі, але для підписання контракту потрібно було провести ще чотири поєдинки, що не вдалося через розбіжності.
Нагадаємо, раніше Хеліф планувала брати участь в Олімпійських іграх-2028 у Лос-Анджелесі.
