Денис Сєдашов

Алжирська боксерка Іман Хеліф не виходила на ринг із серпня минулого року, коли здобула перемогу над Луї Ян у Парижі 9 серпня.

Проте на початку цього тижня Хеліф здивувала шанувальників своїм новим, стильним образом. Вона зробила селфі з телеведучою та подкастеркою Насімою Джаффар-Бей.

На фото Хеліф виглядає сяючою: з яскравим макіяжем та розпущеним волоссям.

Джаффар-Бей поділилася знімком у своїй історії в Instagram, підписавши його:

Завжди приємно. Насіма Джаффар-Бей

Олімпійська чемпіонка Іман Хеліф завершила кар’єру через гендерний скандал.