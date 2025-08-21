Хеліф здивувала стильним образом після року без боїв
Боксерка продемонструвала оновлений стиль із макіяжем та новою зачіскою
близько 1 години тому
Алжирська боксерка Іман Хеліф не виходила на ринг із серпня минулого року, коли здобула перемогу над Луї Ян у Парижі 9 серпня.
Проте на початку цього тижня Хеліф здивувала шанувальників своїм новим, стильним образом. Вона зробила селфі з телеведучою та подкастеркою Насімою Джаффар-Бей.
На фото Хеліф виглядає сяючою: з яскравим макіяжем та розпущеним волоссям.
Джаффар-Бей поділилася знімком у своїй історії в Instagram, підписавши його:
Завжди приємно.
Олімпійська чемпіонка Іман Хеліф завершила кар’єру через гендерний скандал.
