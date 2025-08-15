Денис Сєдашов

Промоутер британського надважковаговика Мозеса Ітауми (12-0, 10 KO) Френк Воррен поділився думками про майбутнє свого 20-річного клієнта та його перспективи у професійному боксі.

За словами Воррена, головне зараз — не поспішати з поєдинками проти топ-суперників, таких як Олександр Усик.

Я хочу, щоб Мозес проводив бої, які може виграти. Організація поєдинків у боксі трохи схожа на ідеальний удар — важливо вибрати правильний момент. Йому всього 20 років, і ми не хочемо спалити його завчасно. Френк Воррен

Він додав, що Ітаума вже проявив себе як справжній феномен у боксі: перемоги на юніорському чемпіонаті Європи з нокаутом у першому раунді та виступи на чемпіонаті світу підтвердили його талант і зрілість у ринзі.

Він б’ється з неймовірною зрілістю, і не лише в ринзі. За короткий час він досяг величезного прогресу і справляє враження людини, яка у своїй сфері є чимось особливим. Тепер у нього велике випробування — цікаво буде побачити, як він його пройде в суботу. Френк Воррен

Третій поєдинок на горизонті. Чісора чекає перемоги Вайта над Ітаумою.