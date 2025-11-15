Олег Гончар

Тимчасовий чемпіон WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл (26-0, 18 КО) назвав бій Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) з Джейком Полом (12-1, 7 КО) божевіллям і не боксом, передає портал Boxing News 24/7.

«Це якесь безумство — бокс уже не той. Зараз уболівальники хочуть дивитися дивні, майже комедійні поєдинки, і я не розумію чому. У Джошуа величезна аудиторія, і в Джейка Пола теж, тож, гадаю, весь світ стежитиме за цим боєм. Так, він гучний і людям подобається, але, як на мене, для Ентоні це вже не про спорт і не про справжню конкуренцію». Агіт Кабаєл

Агіт додав, що Джошуа міг би битися з ним чи іншими топами, але після останньої поразки британцю потрібно відновити голову.

Бій відбудеться 19 грудня в Маямі з трансляцією на Netflix.