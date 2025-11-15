Олег Гончар

Тимчасовий чемпіон WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл (26-0, 18 КО) зізнався, що бої братів Кличків стали для нього натхненням і мрією про великі арени.

На пресконференції перед боєм з Даміаном Книбою Кабаєл відповів на запитання про повернення німецького боксу.

Так, на 100%. Раніше в Німеччині люди дивилися бокс лише через Кличків. Я сподіваюся, що після цієї події Кабаєл — це німецький бокс прямо зараз. Агіт Кабаєл

Кабаєл підтвердив, що відвідував шоу Кличків і мріяв опинитися на їхньому місці.

10 січня в Німеччині Кабаєл проведе захист титулу проти Книби.