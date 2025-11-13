«Якщо Усик віддасть титул…» Олімпійський чемпіон – про зірваний бій з Кабаєлом
Йока відзначив, що раніше Агіт не уникав викликів
близько 1 години тому
Олімпійський чемпіон Тоні Йока (14-3, 11 KO) поділився своїми думками, чому його бій з Агітом Кабаєлом (26-0, 18 KO) так і не відбувся. Слова француза наводить vringe.com:
Тому що він зараз у позиції, яку він не хоче втратити. Він номер один у рейтингу WBC і думає так: «О'кей, якщо Усик віддасть титул, тоді я чемпіон світу. Але якщо Усик захоче битися, то я поб’юся з ним». Замість того, щоб сказати: «Це моя позиція, і я її захищатиму». Вони зараз захотіли легший бій. І він, в принципі, на це заслужив. Він побив махмудова, Санчеса, Чжана, він ніколи не говорив «ні» цим боям, але зараз він в іншій позиції і мислить так: «Ні, я хочу залишатися в безпеці». Ні, так речі не працюють.
Відзначимо, що Кабаєл має провести поєдинок з небитим поляком.
Поділитись