Олег Гончар

Сербський боксер Радівоє Калайджич (30-3, 22 КО) прокоментував перемогу над українцем Олександром Гвоздиком у межах шоу Zuffa Boxing 02. За словами серба, старт поєдинку став для нього одним із найважчих у кар’єрі.

Боксер зізнався, що в перших п’яти-шести раундах почувався так, ніби лише почав займатися боксом. Гвоздик повністю контролював хід бою, двічі відправивши його в нокдаун — у першому та четвертому раундах.

Калайджич визнав, що саме в цей момент ключову роль зіграла підтримка тренера й команди, які постійно закликали його не панікувати, діяти терпляче та будувати атаки через джеб.

За словами Радівоя, тренерський штаб наголошував: вирішальним стане точний удар правою рукою. У сьомому раунді цей план спрацював. Калайджич спершу відправив Гвоздика в нокдаун, а згодом завершив поєдинок нокаутом, переламавши перебіг бою, який до того складався не на його користь.

Вони говорили, що якщо я правильно влучу правою і правильно її викину, то завдам йому шкоди – так і сталося Радівоє Калайджич

Зазначимо, що гвоздик зазнав третьої поразки в професійному боксі. Також у нього 21 перемога та 17 нокаутом.