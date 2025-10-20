Олег Гончар

Колишній чемпіон світу в напівсередній вазі Келл Брук (40-3, 28 КО) повернеться на ринг.

Наступний поєдинок британця відбудеться 13 лютого 2026 року на арені The Agenda в Dubai Media City проти Ейси Аль Даха (8-3, 4 КО). Про це повідомили організатори в Instagram Agenda Dubai.

Брук не бився з 2022 року, коли програв Крісу Юбенку-молодшому. Аль Дах мав стати суперником померлого Ріккі Хаттона в бою 2 грудня 2025 року, але після трагічної загибелі Хаттона в вересні поєдинок скасували.

Вечір боксу вшанує пам'ять Хаттона та підтримає благодійний фонд його імені.

39-річний британець планує використати цей матч для відновлення форми перед можливими великими викликами.