Сльози, прапори Манчестер Сіті й натовпи фанатів — як пройшло прощання з Ріккі Хаттоном
На церемонії були присутні зірки британського боксу — Тайсон Ф’юрі, Амір Хан, Тоні Беллью та інші
близько 2 годин тому
У Манчестерському соборі сьогодні відбулася церемонія прощання з легендою британського боксу Ріккі Хаттоном. Тисячі шанувальників заповнили вулиці міста, аби віддати шану одному з найулюбленіших і найвпізнаваніших боксерів.
Траурна процесія пройшла 15-кілометровим маршрутом через рідний для Хаттона Манчестер. Вона стартувала біля пабу, який спортсмен часто відвідував, далі попрямувала до його залу в Гайді та завершилася біля собору.
Протягом усього шляху натовпи фанатів розмахували прапорами Манчестер Сіті та скандували:
Є лише один Ріккі Хаттон!
На церемонії були присутні зірки боксу — Тайсон Ф’юрі, Амір Хан, Тоні Белью, Конор Бенн та Френк Бруно.
Нагадаємо, «Хітмен» пішов із життя 14 вересня у віці 46 років. Офіційну причину смерті не розголошують.
