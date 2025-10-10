Денис Сєдашов

У Манчестерському соборі сьогодні відбулася церемонія прощання з легендою британського боксу Ріккі Хаттоном. Тисячі шанувальників заповнили вулиці міста, аби віддати шану одному з найулюбленіших і найвпізнаваніших боксерів.

Траурна процесія пройшла 15-кілометровим маршрутом через рідний для Хаттона Манчестер. Вона стартувала біля пабу, який спортсмен часто відвідував, далі попрямувала до його залу в Гайді та завершилася біля собору.

Протягом усього шляху натовпи фанатів розмахували прапорами Манчестер Сіті та скандували:

Є лише один Ріккі Хаттон!

На церемонії були присутні зірки боксу — Тайсон Ф’юрі, Амір Хан, Тоні Белью, Конор Бенн та Френк Бруно.

Нагадаємо, «Хітмен» пішов із життя 14 вересня у віці 46 років. Офіційну причину смерті не розголошують.