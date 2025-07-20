Олег Гончар

Британський боксер другої середньої ваги Хамза Шираз (22-0-1, 18 КО) високо оцінив майстерність триразового абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (24-0, 15 КО) після його переконливої перемоги над Даніелем Дюбуа (22-3, 21 КО).

Усик завершив поєдинок нокаутом у п'ятому раунді, укотре довівши свою перевагу в надважкій вазі.

Усик — талант покоління. Яка людина! Для мене велика честь спостерігати за ним наживо. Він надихає. Хамза Шираз

Нагадаємо, що після поєдинку Тайсон Ф'юрі привітав Усика з перемогою та викликав на третій поєдинок.

Перемогу свого кума також прокоментував колишній боксер Василь Ломаченко, який цього року завершив кар'єру.