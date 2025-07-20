Ломаченко – про перемогу Усика над Дюбуа: «Стабільність – ознака майстерності»
Колишній чемпіон світу привітав привітав Олександра з титулом абсолюта
близько 1 години тому
Олександр Усик / Фото - ВВС
Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях українець Василь Ломаченко відреагував на перемогу абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі співвітчизника Олександра Усика (24-0, 15 КО) над колишнім володарем титулу IBF британцем Даніелем Дюбуа (22-3, 21 КО).
«Машина. Вітаю.
Стабільність – ознака майстерності. Найкращий».
Нагадаємо, на шоу у Лондоні Усик нокаутував Дюбуа у 5-му раунді.
Статистика ударів у реванші Усик – Дюбуа: Олександр перевершив британця
Поділитись