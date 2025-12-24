Хан – про бій Джошуа з Ф’юрі: «З такими ще не стикався»
Амір вважає, що у Тайсона є більше козирів
22 хвилини тому
Ексчемпіон світу Амір Хан поділився очікуваннями від потенційного поєдинку Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) та Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 KO). Слова британця наводить vringe.com:
Я думаю, Ентоні зараз розглядає бій, де він зможе заробити. Великий мегабой з Ф'юрі. Ф'юрі дуже незручний у плані того, що у нього є розмір, у нього є пересування у рингу, він змінює стійки, його удари летять з різних кутів. Ентоні реально з такими ще не стикався. Тому він принесе багато проблем Джошуа, тому що Ентоні – це більш прямолінійний боксер, тоді як Ф'юрі більш рухливий. Я вважаю, він поставить величезні проблеми Джошуа, ось цей його стиль. І я завжди казав, що у Ф'юрі є одна річ – він воїн. Він завжди виходить і б'ється. І він знає, коли потрібно включитись, він може це зробити у будь-який час. Будучи поза чи всередині рингу, будучи активним чи неактивним, він завжди такий боєць, який може показати добрий виступ.
Нагадаємо, що Джошу набрав вагу після бою з Джейком Полом.