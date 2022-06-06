Катерина Усик про деякі країни Європи: «Занадто сильно гроші поламали цінності людей»
Хантер не впевнений, що найкращий тренер-2011 допоможе Джошуа перемогти Усика
Роберт Гарсія приєднався до штабу британця
13:56
Фото: Getty Images
Американський надважковаговик Майкл Хантер (20-1-2, 14 KO) в інтерв’ю Behind The Gloves висловився щодо Роберта Гарсії в тренерському штабі Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) напередодні реваншу з Олександром Усиком (19-0, 13 KO):
Я не впевнений. Не можу сказати, чи це зробить речі кращими або гіршими. Ми побачимо після удару в гонг. Я думаю, що план, налаштування і те, як пройшов перший бій, має змусити Джошуа підійти з чимось іншим до цього поєдинку.
Новий тренер Джошуа сказав, що українець схожий на серійного вбивцю.
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