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Хантер не впевнений, що найкращий тренер-2011 допоможе Джошуа перемогти Усика

Роберт Гарсія приєднався до штабу британця
Бокс Професійний бокс
13:56
Хантер не впевнений, що найкращий тренер-2011 допоможе Джошуа перемогти Усика
Фото: Getty Images

Американський надважковаговик Майкл Хантер (20-1-2, 14 KO) в інтерв’ю Behind The Gloves висловився щодо Роберта Гарсії в тренерському штабі Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) напередодні реваншу з Олександром Усиком (19-0, 13 KO):

Я не впевнений. Не можу сказати, чи це зробить речі кращими або гіршими. Ми побачимо після удару в гонг. Я думаю, що план, налаштування і те, як пройшов перший бій, має змусити Джошуа підійти з чимось іншим до цього поєдинку.

Новий тренер Джошуа сказав, що українець схожий на серійного вбивцю.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Майкл Хантер Олександр Усик - Ентоні Джошуа Роберт Гарсія

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