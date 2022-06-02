Тренер Джошуа: «Усик виглядає як серійний убивця»

Гарсія завірив, що коли з українцем познайомитися, важче найти більш світлу людину

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Тренер Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) Роберт Гарсія заявив Little Giant Boxing, що якщо не знати Олександра Усика (19-0, 13 KO), він трохи лякає, та насправді українець дивовижна людина:



Послухайте, коли ви дивитеся на Усика, він лякає. Він виглядає як серійний убивця. Та як тільки ви з ним зустрічаєтесь… Він класна людина, добряк, трохи схожий на дитину. Він ходить усюди, бавиться, жартує. З Клімасом у нас також хороші відносини, тільки повага. Та зараз мене найняли, щоб я був проти них. І я зроблю все, щоб їх перемогти.

Гарсія вважає, що його запросили, тому що українець – фаворит бою.