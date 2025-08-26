Влад Єфімов «Веслування України» з Мілана

Підбиваємо результати виступу збірної України на чемпіонаті світу в Мілані, де був показаний рекордний в історії результат.

ПІДСУМКИ

Збірна України, завоювавши 4 золоті медалі, посіла 2-е місце в медальному заліку чемпіонату, поступившись лише збірній Угорщини – 6 золотих, 2 срібних і 5 бронзових.

Це найкращий виступ збірної України на чемпіонатах світу (з 1993-го року). Мілан-2025 випередив Копенгаген-2021, де було завойовано 3 золоті, 1 срібна і 1 бронзова нагороди і повторив той же чемпіонат світу за кількістю і якістю нагород в олімпійських видах – 2 медалі (обидві – золоті): в 2021-му – жіноча «каное-двійка, 500 м» і чоловіча «байдарка-четвірка, 500 м», цього року – жіночі «каное-двійка, 500 м» і «каное-одиночка, 200 м». Б

Пройдемося по результатам, показаних в різних класах, відштовхуючись від нашого прев’ю.

КАНОЕ. ЖІНКИ

Каноїстки перевершили всі, навіть найсміливіші очікування. Ми в прев’ю давали 2-3 медалі, не акцентуючи на ґатунок, а тут відразу чотири, причому всі золоті. Чесно кажучи, більшою мірою розраховували на найулюбленішу дистанцію нашої титулованої каноїстки – 500-метрівку, в решті – мали боротися за медалі, оскільки потенціал двійки Людмила Лузан/ Ірина Федорів нам був невідомий, так був успішний, майже з листа, виступ на чемпіонаті Європи, але чемпіонат світу – це зовсім іншпе. Каноїстки здивували навіть такого досвідченого тренера як Микола Мацапура. Тепер ми можемо казати, що маємо двійку світового рівня, без усіляких «але». 20-річна Ірина Федорів з відмінного боку показала як спортсменка може працювати в екіпажі і виконувати роботу, яка приносить золоті медалі країні.

Людмила Лузан – це окрема пісня. Наша переможна пісня чемпіонату світу в Мілані. З усіх золотих медалей мене порадував саме спринт – він був немов зачарований для спортсменки на головних світових змаганнях. Здобувши бронзу на Олімпіаді-2020, вона ніяк не могла піднятися на п’єдестал в цьому виді. Гештальт закритий, як модно зараз казати. Олімпійська мрія в спринті набула чітких обрисів. Не забуваємо, що Ірина Федорів теж має спринтерські амбіції, про що свідчить срібло Кубку світу в Познані.

Дуже радує, що кропітка робота тандема кращих тренерів країни з каное Юрій Чебан/ Микола Мацапура, до якої на певний період підготовку до Мілану-2025 приєднався старший тренер збірної з резерву Микола Періг, і спортсменок, заставили говорити про Україну весь веслувальний світ. А ви, самі розумієте, наскільки це важливо, коли у країні йде війна.

БАЙДАРКА. ЧОЛОВІКИ

На жаль, чоловіча байдарка, яка в попередньому олімпійському циклі привчила нас до регулярних успіхів, якщо не розчарувала, то не порадувала так точно: 7-е місце у фіналі В – не те, на що ми розраховували. Якщо навіть лідер збірної Олег Кухарик був у фіналі С (19-27-і місця), про що казати.

Але, в будь-якому разі, зроблена робота ніколи не проходить впусту – тож назвемо чемпіонат світу етапом на шляху до великих перемог байдарки-четвірки. Побажаємо спортсменам і старшому тренеру Олександру Сімонову наснаги і терпіння в роботі. Відпочиваємо, знаходимо мотивацію (а після такого виступу буде непросто знов впрягатися у важку працю) і продовжуємо рухатися до олімпійської мрії.

В прев’ю писав «максимальний улов в чоловічій байдарці може скласти дві медалі», але прогноз дуже далеким від істини. Дуже шкода, що така важка 10-місячна робота не приносить результату.

КАНОЕ. ЧОЛОВІКИ

На жаль, не тільки без медалей, але й без фіналів. Новостворений цьогоріч екіпаж Андрій Рибачок/ Тарас Мазовський показав перспективну першу половину у півфіналі – йшов в щільній групі лідерів, але на другу частину їх не вистачило. А для виходу у фінал вистачило відносно невисокого за сучасними мірками результату 1.40, але лише 1.41,93 (в прев’ю йшла мова 1.37-1.38). Гадаю, що пошук конкурентоспроможного на світовому рівні екіпажу продовжиться наступного року. Можливо, молоді екіпажі Володимир Савчин/ Тарас Кузик і Ярослав Верблюд/ Віталій Пристай заявлять про себе на високому дорослому рівні. Побачимо.

На жаль, наша віра в найсильнішого одиночника України Павла Алтухова не була підкріплена його виступом в Мілані – лише фінал В. Більше тут поки нічого сказати.

Маємо сказати, що трохи не пощастило з півфіналом бронзовому призеру цьогорічного Євро на дистанції 200 м Андрію Рибачку: показавши високі 39,57, а це 5-й результат за підсумками півфінальної стадії взагалі , він опинився за бортом фіналу. Трохи підсолодила гіркоту поразки перемога у фіналі В і почесне місце у світовому топ-10. Міг реально боротися за медаль, але…

БАЙДАРКА. ЖІНКИ

З цього року жіночу байдарку, як ми розповідали, очолила Інна Осипенко-Радомська – титулована спортсменка, але ще молодий тренер. Був пророблений великий обсяг різноманітної роботи. Поки без медалей.

В активі два фінали. Найближче до медалі була 21-річна Іванна Дяченко, якій не вистачило до п’єдесталу кількох десятих – вона стала 5-ю. Також відзначимо 7-е місце найдосвідченішої спортсменки команди Марії Повх в фіналі на дистанції 1000 м.

Що стосується екіпажів, то тут поки похвастати нічим. Чекає велика робота в цьому напрямку. Можна з впевненістю сказати, що роботи належить зробити ще більше, ніж раніше, щоб потрапляти у фінали чемпіонату світу

ВИСНОВКИ

А висновки зробить головний тренер Юрій Чебан – в ексклюзивному інтерв’ю XSPORT, яке вийде найближчими днями, після інтерв’ю з головному героїнею чемпіонату світу-2025 Людмилою Лузан.