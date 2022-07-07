Екссуперник Кличко назвав найбільш небезпечного суперника для Усика – це не Ф’юрі
Усик записав звернення для бійців ЗСУ
Чемпіон продовжує підтримувати українських військових
19:04
Фото: Getty Images
Вихованець київського «Динамо» Святослав Сирота
в своєму Instagram опублікував повідомлення Олександра Усика (19-0, 13 KO), яке український чемпіон записав для бійців ЗСУ:
Святослав, вечір добрий. Всім хлопцям великий привіт та вітання. Сили, радості, мирного неба. З Богом.
Нагадаємо, що 20 серпня Усик проведе реванш з Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) – погодитися на бій його підштовхнули українські військові.