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Усик записав звернення для бійців ЗСУ

Чемпіон продовжує підтримувати українських військових
Бокс Професійний бокс
19:04
Усик записав звернення для бійців ЗСУ
Фото: Getty Images

Вихованець київського «Динамо» Святослав Сирота в своєму Instagram опублікував повідомлення Олександра Усика (19-0, 13 KO), яке український чемпіон записав для бійців ЗСУ:

Святослав, вечір добрий. Всім хлопцям великий привіт та вітання. Сили, радості, мирного неба. З Богом.

Нагадаємо, що 20 серпня Усик проведе реванш з Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) – погодитися на бій його підштовхнули українські військові.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Олександр Усик війна

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