Володимир Кириченко

Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Девін Хейні (32-0, 15 KO) прокоментував новину про те, що його колишній суперник Василь Ломаченко (18-3, 12 KO) вирішив повісити рукавички на цвях.

У травні 2023 року Хейні переміг Ломаченка вкрай спірним суддівським рішенням, позбавивши українця можливості стати абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі. Незважаючи на всю суперечливість результату того бою, Девін вирішив, що буде доречно підколоти Лому з цього приводу.

«Сьогодні його день, а 20 травня 2023 року – ні».

Today is his day.. May 20th, 2023 wasn’t 🤷🏽‍♂️ https://t.co/xRoFdU0dV2 — Devin Haney (@Realdevinhaney) June 5, 2025

Нагадаємо, що 5 червня Ломаченко офіційно оголосив про завершення спортивної кар'єри.