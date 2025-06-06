Хейні іронічно висловився про завершення кар'єри Ломаченка
Зірковий американець вирішив пожартувати над Василем
близько 13 годин тому
Ломаченко та Хейні / Фото - DAZN
Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Девін Хейні (32-0, 15 KO) прокоментував новину про те, що його колишній суперник Василь Ломаченко (18-3, 12 KO) вирішив повісити рукавички на цвях.
У травні 2023 року Хейні переміг Ломаченка вкрай спірним суддівським рішенням, позбавивши українця можливості стати абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі. Незважаючи на всю суперечливість результату того бою, Девін вирішив, що буде доречно підколоти Лому з цього приводу.
«Сьогодні його день, а 20 травня 2023 року – ні».
Нагадаємо, що 5 червня Ломаченко офіційно оголосив про завершення спортивної кар'єри.