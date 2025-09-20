Олег Гончар

Ексчемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні (31-0, 15 КО) подав позов проти своєї колишньої нареченої Ліни Сайєд, вимагаючи повернути подарунки на суму близько $350 тис., повідомляє TMZ Sports.

Позов подано в окружний суд Лос-Анджелеса минулого тижня.

Хейні стверджує, що подарунки — годинники, сумки Hermes, діамантові прикраси та дизайнерські аксесуари — були весільними, подарованими в очікуванні шлюбу. Оскільки весілля не відбулося, за законами Каліфорнії Сайєд мусить їх повернути. Боксер оцінює загальні збитки в понад $500 тисяч, включаючи моральну шкоду.

Адвокат Сайєд Марк Вінсент Каплан назвав позов помстою:

«Це продовження кампанії Хейні, щоб покарати її за отримання судового заборони на наближення через домашнє насильство».

Раніше Сайєд подала на Хейні позов за насильство, отримавши тимчасову заборону.

Хейні та Сайєд познайомилися в 2023-му, у них є дочка Хром, народжена в січні 2025-го.

Це другий позов Хейні. Раніше він звинувачував екснаречену в наклепі та шантажі, вимагаючи $1 млн. Адвокат боксера Боббі Саміні підкреслив, що Девін не дасть себе шантажувати.